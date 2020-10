Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: Horarios y canales TV dónde ver Clásico por LaLiga

DirecTV EN VIVO Barcelona vs Real Madrid ONLINE y EN DIRECTO | Este sábado 24 de octubre se juega el partido por la fecha 7 de LaLiga. El duelo está pactado para las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Barcelona vs Real Madrid, acaso el clásico más rutilante del mundo del fútbol, vivirá un escenario inédito en plena pandemia del COVID-19: un juego sin público, producto de la segunda ola que se vive en España a partir del repunte de los casos por el nuevo coronavirus.

Sin la presión de la afición, Barcelona y Real Madrid quieren disipar las dudas que han generado en sus últimos juegos, más el conjunto merengue que viene de perder dos partidos consecutivos a diferencia de su rival que ganó confianza tras la derrota ante Getafe (1-0) con un inapelable 5-1 frente a Ferencvaros.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el clásico podría ser especial para Lionel Messi al ser el último que juegue en el Camp Nou por LaLiga. Además, supone una cuenta pendiente para el "10", máximo goleador en la historia de los Barcelona-Real Madrid.

El crack argentino no anota desde hace cinco clásicos y se mentaliza en destaparse en el Camp Nou tras un inicio goleador muy bajo con respecto a lo que nos tiene acostumbrados: dos goles en cinco juegos.

En lo que será su primer Clásico, Ronald Koeman planea apostar el mismo dibujo táctico y bloque que le ha venido dando resultados. La única novedad en el once podría ser Jordi Alba, ya recuperado de una lesión de isquiotibiales. Queda a la expectativa si el veterano lateral será titular. Y si es así, si el desplazado es Sergi Roberto o el recién llegado Sergiño Dest.

El Real Madrid, por su parte, recupera a Sergio Ramos, ya totalmente reestablecido de una lesión en su rodilla izquierda. La vuelta del capitán y líder supone la mejor noticia posible para Zinedine Zidane tras la pálida imagen y endeblez defensiva mostrada en las derrotas ante Cádiz (0-1) y Shakhtar (2-3).

Si el mal momento futbolístico no fuese suficiente, el DT del Real Madrid deberá confeccionar un once fiable y punzante pese a las bajas de creativos como Eden Hazard y Martin Odegaard, además de sus dos laterales derechos Dani Carvajal y Álvaro Odriozola.

En ese sentido, parece clara la apuesta de Zidane por Benzema como líder ofensivo y Vinicius como elemento capaz de desequilibrar a la defensa rival. El brasileño, recientemente convocado a su selección para las Eliminatorias Qatar 2022, quiere aprovechar su buen momento para seguir siendo decisivo en el Real Madrid: lleva 3 goles en sus últimos cuatro juegos.

Formaciones probables Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest (Alba); Busquets, De Jong; Coutinho, Griezmann, Ansu Fati; Messi.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Barcelona vs Real Madrid: horarios en el mundo

Perú: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs Real Madrid?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA

Venezuela: DirecTV Sports

Canales para ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Real Madrid

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Barcelona vs Real Madrid?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs Real Madrid

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs Real Madrid por LaLiga de España.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

Mitele PLUS: Barcelona vs Real Madrid - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

