The Best 2020: Messi y Cristiano, incluidos en el once ideal para la FIFPro

Infaltables. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron incluidos un año más en el once ideal escogido por la FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), en el que destacan varios jugadores del Liverpool y Bayern Múnich, los grandes campeones de la temporada 2019-20.

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Alphonso Davies; Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern/Liverpool); Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Juventus) fueron los escogidos por sus propios colegas.

Más allá de la presencia de Messi y Cristiano, lo más sorprendente fue la ausencia de Manuel Neuer, ganador del premio The Best a Mejor Arquero y gran figura en el triplete del Bayern Múnich.

A propósito del campeón de Europa, Davies, Kimmich, Thiago y Lewandowski fueron sus jugadores incluidos en el once FIFPro mientras el Liverpool fue el otro que más aportó con Alisson, Alexander-Arnold y Van Dijk.

Ramos, De Bruyne, Messi y Cristiano fueron, por su parte, los que sacaron la cara por Real Madrid, Manchester City, Barcelona y Juventus, respectivamente.

Para hablar a nombre del grupo, los organizadores del The Best 2020 escogieron al defensa español, que explicó por qué sigue integrando el once FIFPro a sus 34 años. Una de las claves es el hambre de ganar, esa ambición y esa ilusión de querer seguir ganando cosas", señaló.

"Quería aprovechar para agradecer a FIFA y FIFPro y dedicar este premio a todas las víctimas del coronavirus y un abrazo muy fuerte a todos ellos. Y felicitar a mis compañeros del once ideal. Y agradecer a mis compañeros del Madrid y de la selección", cerró Ramos.