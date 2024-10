Mauricio Pochettino se rehúsa a prescindir de Kylian Mbappé: "Es nuestro jugador"

En PSG se han planteado la idea firme de retener a Kylian Mbappé hasta agotar todas las posibilidades, el club sabe que sigue siendo su jugador y hasta no verlo lejos y con otra camiseta no opinará lo contrario, postura que también ha tomado el técnico del cuadro francés Mauricio Pochettino .

"Encuentro a Kylian Mbappé muy bien, muy motivado para hacer una gran temporada. Es nuestro jugador, ya lo he dicho, no veo que no vaya a estar aquí este curso", señaló muy convencido Pochettino sobre una de sus principales figuras y que ya viene teniendo acción con el equipo esta campaña.