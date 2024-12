Cristiano Ronaldo rompió su silencio y se defendió de las críticas

Cristiano Ronaldo fue el héroe del Manchester United en la victoria 3-2 ante el Atalanta por Champions League. El portugués ha marcado seis goles desde su regreso a los 'Diablos Rojos'. Sin embargo, en las últimas semanas fue criticado por su poca actividad en la zona defensiva y 'CR7' respondió automáticamente.

"Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo", contestó el 'Comandante' tras las críticas recibidas en Sky Sports.

El delantero afirma estar tranquilo y aseguró que cerrará la boca a los que se tomaron el tiempo de hablar sobre él. "La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas".

Asimismo, el 'Bicho' quiso dar un ejemplo para dar su punto de vista. "La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor... te dirán que no le gusta", complementó.

El futbolista de 36 años sacó pecho sobre las opiniones que van en contra de su juego. "Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano".

Finalmente, el delantero aclaró que llegó a Manchester no de "vacaciones", como muchos vienen comentando. Ronaldo considera que el United tiene un buen plantel. "Les dije que veo un gran potencial en este equipo; jugadores muy jóvenes, jugadores con potencial, y estoy aquí para ganar y ayudar".

El club del 'Comandante' se enfrentará este domingo a las 10:30 horas al Liverpool de Salah y compañía en el Old Trafford. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjær se ubican en el sexto lugar de la tabla con 14 puntos, mientras que los de Anfield están segundos con 18 unidades. Será un duelo entretenido, ya que de ganar los locales, podrían asomarse a los primeros casilleros.

¿Cuándo juega el Manchester United?

'Los Diablos Rojos' de Cristiano Ronaldo juegan este domingo a las 10:30 horas ante el Liverpool.