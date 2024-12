Evra y su lección de vida: "Sufrí abusos sexuales; hoy me siento bendecido por estar vivo"

El exjugador de la Selección de Francia y Manchester United brindó un diálogo motivacional junto a Bacaray Sagna en Dubai en la que cuenta hechos realmente sorprendentes, pero comenzó diciendo esto: "La salud mental más importante que ganar una Champions. No dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Confía en el proceso".

"En mi vida no hay excusas. Nacer siendo negro en este mundo ya es una desventaja; crecer en la calle no es ser un gánster, es sobrevivir; sufrí abusos sexuales cuando tenía 13 años; hoy me siento bendecido. He sido una víctima, pero mira dónde estoy ahora, gracias a la pasión y a la determinación. Cuando te dicen que no puedes es porque quieren proyectar sobre ti su fracaso", agregó en la charla.