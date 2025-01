Sonríe el fútbol: Christian Eriksen volverá a jugar después de ocho meses

Por último, es importante mencionar que hace unos días, el ex jugador del Inter de Milán había disputado algunos amistosos y se mostró asombrado porque su cuerpo le respondió favorablemente, pese a que estuvo mucho tiempo fuera de las canchas.

“Los minutos son cada vez más y me siento muy bien física y mentalmente. Ha sido una prueba dura en la última semana. Estoy sorprendido por cómo mi cuerpo está respondiendo. Por supuesto que he entrenado fuerte, pero no esperaba estar como estoy actualmente”, indicó para las redes sociales del club inglés.