¡Con la humildad del Cuto! Mané asegura que la vida de Neymar y Cristiano no es para él

Acaba de salir campeón con Senegal en la Copa Africana de Naciones , es uno de los jugadores más top de Liverpool pero Sadio Mané no pierde el rumbo y considera que la vida que lleva es suficiente para él y que no necesita de lujos. Fue entrevistado por L'Equipe y dio unas declaraciones bastante particulares.

"Sigo en las redes sociales a Cristiano y a Neymar, con eso me basta. Me encanta su vida extraordinaria, pero eso no es para mí. Lo importante es no cambiar y no creo que lo haya hecho. Para un chico que viene de un pequeño pueblo de Casamance, es una victoria." Así lo cuenta el propio Sadio Mané mostrando su lado más humano y confesándose al respecto.