Alfonso Barco fue directo y contó inédita charla con Cueva tras su fichaje por Emelec: "Era un..."

Emelec se reforzó con el volante Christian Cueva para tratar de salir de la zona de descenso y pelear por el título de la LigaPro de Ecuador. La directiva del 'Bombillo' hizo un esfuerzo por concretar el arribo de talentosos jugadores, tal es el caso, del ex Universitario de Deportes, Alfonso Barco, quien se fue de Defensor Sporting para fichar por el conjunto 'Eléctrico'.

Alfonso Barco reveló charla con Christian Cueva tras fichar por Emelec

En esa línea, durante la antesala del partido que afrontaron el cuadro merengue y ADT por el Torneo Apertura 2025, el popular 'Fonchi' sorprendió al mostrarse muy feliz de compartir equipo con 'Aladino'. Asimismo, reveló su cordial relación con el mediocampista ofensivo, y afirmó que el jugador de 33 años tiene un muy buen concepto de él tras haber coincidido en el elenco 'Santo'.

"Hablé con Christian Cueva, tengo una expectativa muy grande de tenerlo como compañero, así que estoy muy feliz de tener una oportunidad. Yo lo conozco de la San Martín, él me conoce desde que era un bebé, así que hay mucha expectativa", manifestó Barco tras asistir al Estadio Monumental.

En otra parte de la entrevista, Alfonso Barco también habló sobre su etapa de dos temporadas en Defensor Sporting de Uruguay, y aseguró que fue un club que lo ayudó bastante para crecer profesionalmente.

Alfonso Barco fichó por Emelec tras su paso en Defensor Sporting de Uruguay

"Defensor Sporting es un equipo que prioriza mucho a sus jóvenes y el por qué no juego o que saco de esa situación, pero yo me adapté para tener nuevas oportunidades y me ayudó porque hoy me siento cómodo en muchas posiciones. Me adapté a esa circunstancia a las que me hizo vivir", acotó.

Por último, el pivote de 23 años manifestó que acaba de firmar su incorporación de una temporada al 'Bombillo' de cara al segundo semestre. Además, señaló que tiene mucha ilusión de hacer una gran campaña. "Estoy por un año, así que con esa expectativa de dar lo mejor de mí", sentenció.