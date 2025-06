La sorpresiva cantidad que pagó Emelec a Cienciano por el fichaje de Christian Cueva

Sin lugar a dudas, uno de los movimientos más resaltantes en el mercado de pases del fútbol peruano fue la salida de Christian Cueva de Cienciano para irse a jugar a Emelec. Las negociaciones atrajeron la expectativa de los hinchas en nuestro país y en Ecuador, quienes recientemente se enteraron sobre la cantidad que pagó el club 'Eléctrico' a los cusqueños para hacerse de los servicios de 'Aladino'.

En encargado de soltar la "bomba" fue el administrador del club imperial, Sergio Ludueña, en entrevista con el periodista Gustavo Adrianzén, revelando que el histórico equipo ecuatoriano le tuvo que pagar la importante suma de 75 mil dólares americanos para que el volante ofensivo deje al 'Papá' y pueda arribar al conjunto de la Liga Pro.

"Ha sido de cinco cifras, más o menos un rango de 75 mil dólares, pero siempre teniendo un punto de partida", sostuvo el directivo de la institución en la charla que tuvo para el podcast del citado comunicador el pasado miércoles.

En esa misma línea, Ludueña fue claro al decir que estuvo a pocos días de no recibir ninguna cantidad por Cueva ya que su vínculo contractual terminaba a mediados de año, por lo que tuvo que sopesar las opciones sobre la mesa y decidir lo mejor para el club que preside en todos los aspectos.

"Estábamos a 15 o 20 días de no recibir nada. Es ahí donde uno pone las cosas en la balanza y piensa en lo mejor para el club. Debemos de tener claro que esto fue una renuncia, el documento ha sido por renuncia a Cienciano", agregó el mandamás de Cienciano, afirmando que lo de futbolista de 33 años ha sido renuncia.

Christian Cueva está esperando su debut con Emelec

El habilidoso mediocampista peruano ya se encuentra en Guayaquil entrenando con sus nuevos compañeros y esperando su ansiado debut con el 'Bombillo'. Es más, ya firmó su contrato con el club ecuatoriano, pero su estreno aún no tiene fecha definida, pues en las últimas horas se ha informado de una nueva sanción a Emelec que le impide inscribir a sus flamantes fichajes, por lo que hasta que no subsane esa complicación, 'Aladino' no podrá jugar.

Cienciano ya está en busca del reemplazante de Christian Cueva

Mientras todo eso ocurre con Christian Cueva, en Cienciano ya se han puesto manos a la obra y comenzaron conversaciones con los que podrían ser su reemplazante de cara al segundo semestre de la temporada 2025. Las opciones que se manejan son del mercado nacional, aunque no se descarta que sea extranjero, según detalló Gustavo Adrianzén.