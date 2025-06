Histórico futbolista de Ecuador hizo fuerte advertencia a Christian Cueva: "No es..."

El futbolista Christian Cueva es considerado por muchos hinchas peruanos como uno de los jugadores más importantes en el ataque, con amplia experiencia en clubes del extranjero donde pasó gran parte de su carrera, y pieza clave de la Blanquirroja. Ahora, vivirá una nueva experiencia en su carrera con la camiseta de Emelec.

El popular ‘Aladino’ fue presentado en medio de mucha expectativa de los medios de comunicación e hinchas del ‘Bombillo’, quienes esperan que su nuevo ‘10’ pueda darles el título. Tras su presentación, Iván Hurtado, histórico de Ecuador, se pronunció al respecto y advirtió que debe mostrar toda su calidad en el campo.

¿Qué dijo Iván Hurtado sobre el fichaje de Christian Cueva?

Christian Cueva fue una de las figuras de Cienciano

“Si le hacemos una buena novela (a Cueva), un protocolo, es bueno, se lo merece. Pero así con todo lo que se le prepara, en la cancha tiene que demostrar, no hay excusa, no es que tenemos que decir que hay que darle tiempo, que no está adaptado. Para mí, el buen jugador en todo momento tiene que lucir, no hay que no, que la cancha está así, el buen jugador tiene que mostrar la calidad siempre, dijo el exfutbolista del club en el programa ‘La Banda’ de El Canal del Fútbol.

Iván Hurtado fue claro y contundente con su mensaje hacia el popular ‘Aladino’, pues advirtió que debe demostrar todo su talento en el campo tras el recibimiento especial que ha tenido en tierras ecuatorianas. No cabe duda que el debut del ex Cienciano genera mucha expectativa.

Christian Cueva y sus primeras palabras en Emelec | VIDEO: ECDF

Christian Cueva: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Christian Cueva tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.