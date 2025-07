¿Vuelve a la Liga 1? Carlos Bustos, ex Alianza Lima, dejó de ser DT de The Strongest

Alianza Lima tuvo en su plantel al técnico Carlos Bustos para ser campeón nacional 2021. Luego de su etapa con los blanquiazules, el estratega argentino pasó por clubes de Bolivia, siendo uno de ellos The Strongest. Sin embargo, pese a ser segundo en la tabla de posiciones de la Liga Boliviana, hay marcadores que no han gustado en la directiva.

Carlos Bustos dejó de ser DT de The Strongest

Recientemente, The Strongest afrontó un complicado partido ante Always Ready en condición de visitante, cayendo abismalmente por 7-2. Con este marcador no solo perdieron la chance de ubicarse en la cima del certamen, sino que registraron una de las peores goleadas en su historia.

Dado este momento, desde Bolivia se informa que las máximas autoridades de The Strongest le informaron a Carlos Bustos que no seguirá más como director técnico del primer equipo. De esta manera, solo se aguarda el comunicado oficial para que se busque nuevos nombres en el mercado.,

"¡Urgente! Carlos Bustos dejó de ser el DT The Strongest", informó el reconocido periodista de Bolivia, Agustín Suárez.

Informan desde Bolivia que Carlos Bustos dejará de ser DT de The Strongest.

Carlos Bustos ya tendría reemplazo en The Strongest

La continuidad de Carlos Bustos no es algo de última hora, sino que ya se venía comentando desde hace semanas. Ahora, con esta goleada dura para el club The Strongest, el elegido para asumir las riendas del club es Thiago Leitao.

¿Carlos Bustos regresa a la Liga 1?

En los últimos meses, el nombre de Carlos Bustos sonó como posible DT de Cienciano del Cusco. Sin embargo, el técnico argentino se mantuvo en el cargo de The Strongest. Ahora, una de las ventanas que se le abre es en el fútbol peruano tras su salida de Bolivia, sabiendo que hay elencos libres de estrategas para el Torneo Clausura.