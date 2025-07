Pedro García estalló con representante de Kevin Serna por posible vuelta a Alianza: "¡Sería…!"

Para muchos hinchas, Kevin Serna es uno de los futbolistas más importantes que ha pasado por la Liga 1, siendo figura en Alianza Lima la temporada pasada. Su gran desempeño le permitió partir al extranjero para vestir la camiseta de Fluminense donde ha disputado el Mundial de Clubes recientemente.

Sin embargo, y para sorpresa de los hinchas blanquiazules, se conoció una noticia que tiene que ver con el futuro del atacante colombiano, nacionalizado peruano. Y es que fue vinculado como uno de los posible refuerzos del cuadro íntimo, por lo que el comentarista deportivo Pedro García no dudó en pronunciarse.

¿Qué dijo Pedro García sobre la posible llegada de Kevin Serna a Alianza Lima?

“Sería bien abusivo que el que maneja a Kevin Serna, que tiene que buscar lo mejor para su jugador, lo lleve a Perú luego de haberlo tenido en el Mundial de Clubes... Ya te retiras”, dijo el periodista, sorprendido por estas informaciones, en el programa 'Doble Punta' vía YouTube.

Pedro García resaltó la participación del atacante del ‘Flu’ en la reciente edición del Mundial de Clubes donde el equipo brasileño llegó hasta las semifinales. Por ello, explicó que regresar a la Liga 1 sería un retroceso en su carrera profesional.

“Si soy representante, te llevo al Perú... Luego de jugar el Mundial de Clubes, me tengo que retirar. Si te dejo en Perú, me retiro, fracasé. ¿Cómo vas a tener a un jugador en el Mundial de Clubes, que jugó contra Dortmund, y de ahí lo traes a la Liga 1? (...). Perdóname, jugó contra Dortmund. Si hubiera jugado contra Mamelodi Sundowns, bueno. No hablo de Alianza, sino de la Liga 1”, agregó.