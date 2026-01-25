0

El golazo de Kevin Serna en el triunfo de Fluminense ante Flamengo - VIDEO

Kevin Serna, ex Alianza Lima, se lució en Brasil con una gran jugada para poner adelante a Fluminense ante Flamengo por la Taca Guanabara.

    Fabian Vega
    Kevin Serna le anotó un gol a Flamengo
    Kevin Serna le anotó un gol a Flamengo | Flumiinense
    COMPARTIR
    Lo más visto

    1. El golazo de Kevin Serna en el triunfo de Fluminense ante Flamengo - VIDEO

    2. ¡A ritmo de samba! Gabriel Santana anotó el 2-1 de Sporting Cristal ante U Católica - VIDEO

    3. ¡Fiesta en el Camp Nou! Raphinha aprovechó insólito error de Real Oviedo y anotó 2-0 de Barcelona

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Videos

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano