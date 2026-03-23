Partidos de hoy EN VIVO, martes 24 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

En plena fecha FIFA, este martes 24 de marzo algunos países como Colombia, Uruguay y Chile tendrán acción en sus respectivos torneos domésticos. Además, se jugará la Champions League femenina en el duelo principal entre Arsenal vs Chelsea.

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 15:30 Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+ Futbol 18:00 Junior vs Atlético Bucaramanga RCN, Fanatiz, Win+ Futbol 20:00 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 12:00 Deportivo Maldonado vs Torque Disney+ 15:00 Liverpool vs Central Español Disney+ 18:30 Nacional vs Cerro Largo Disney+

Partidos de hoy en Women's Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Wolfsburg vs OL Lyon ESPN, Disney+ 15:00 Arsenal vs Chelsea FC ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa De La Liga Chile

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Universidad Chile vs Unión La Calera max chile, TNT SPORTS Premium 18:30 Deportes Concepción vs Colo-Colo max chile, TNT SPORTS Premium

Los horarios de los partidos corresponden a los países de Perú, Ecuador y Colombia.