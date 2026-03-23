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Partidos de hoy EN VIVO, martes 24 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación y partidos en vivo para este martes 24 de marzo. Tenemos duelos en la Colombia, Uruguay y Chile. Además de Champions League Femenina.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 24 de marzo
Programación de partidos en vivo para este martes 24 de marzo | FOTO: LIBERO
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En plena fecha FIFA, este martes 24 de marzo algunos países como Colombia, Uruguay y Chile tendrán acción en sus respectivos torneos domésticos. Además, se jugará la Champions League femenina en el duelo principal entre Arsenal vs Chelsea.

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Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Deportivo Pereira vs Cúcuta DeportivoFanatiz, Win+ Futbol
18:00Junior vs Atlético BucaramangaRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
20:00Fortaleza CEIF vs Deportivo PastoFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Deportivo Maldonado vs TorqueDisney+
15:00Liverpool vs Central EspañolDisney+
18:30Nacional vs Cerro LargoDisney+

Partidos de hoy en Women's Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Wolfsburg vs OL LyonESPN, Disney+
15:00Arsenal vs Chelsea FCESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa De La Liga Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Universidad Chile vs Unión La Caleramax chile, TNT SPORTS Premium
18:30Deportes Concepción vs Colo-Colomax chile, TNT SPORTS Premium

Los horarios de los partidos corresponden a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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