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Partidos de hoy EN VIVO, martes 24 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación y partidos en vivo para este martes 24 de marzo. Tenemos duelos en la Colombia, Uruguay y Chile. Además de Champions League Femenina.
Programación de partidos en vivo para este martes 24 de marzo | FOTO: LIBERO
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En plena fecha FIFA, este martes 24 de marzo algunos países como Colombia, Uruguay y Chile tendrán acción en sus respectivos torneos domésticos. Además, se jugará la Champions League femenina en el duelo principal entre Arsenal vs Chelsea.
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Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:00
|Junior vs Atlético Bucaramanga
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:00
|Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Deportivo Maldonado vs Torque
|Disney+
|15:00
|Liverpool vs Central Español
|Disney+
|18:30
|Nacional vs Cerro Largo
|Disney+
Partidos de hoy en Women's Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Wolfsburg vs OL Lyon
|ESPN, Disney+
|15:00
|Arsenal vs Chelsea FC
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa De La Liga Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Universidad Chile vs Unión La Calera
|max chile, TNT SPORTS Premium
|18:30
|Deportes Concepción vs Colo-Colo
|max chile, TNT SPORTS Premium
Los horarios de los partidos corresponden a los países de Perú, Ecuador y Colombia.