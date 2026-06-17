¿A qué hora juega México vs Corea del Sur y dónde ver partido de la jornada 2 del Mundial 2026?

Este jueves 18 tendremos un emocionante encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur. Este duelo entre los ganadores de la primera fecha definirá gran parte del futuro del Grupo A en el Mundial 2026, por lo que ambas selecciones buscarán sumar otros tres puntos que les permitan consolidarse en la cima de la tabla.

En esta nota conocerás los horarios del partido para los diferentes países del continente, para que no te pierdas este partidazo por la segunda fecha.

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur por el Mundial 2026?

México vs. Corea del Sur está programado para disputarse este jueves 18 y podrá seguirse en suelo peruano desde las 8.00 p. m. Si te encuentras fuera del país, a continuación te presentamos los horarios para otras naciones del continente:

México : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Colombia, Ecuador : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Bolivia, Venezuela : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Estados Unidos (ET) : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Estados Unidos (CT) : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Estados Unidos (MT) : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Estados Unidos (PT): 6.00 p. m.

¿Dónde ver Corea del Sur vs México por el Mundial 2026?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Corea del Sur y México por la fecha 2 del Mundial 2026, podrás sintonizar las señales de DirecTV y su aplicación DGO. Otra opción será América TV junto con su plataforma América TVGO. Finalmente, también podrás seguir el partido a través de la plataforma de streaming Paramount+.