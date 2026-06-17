- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Portugal vs Congo
- Inglaterra vs Croacia
- Colombia vs Uzbekistán
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega México vs Corea del Sur y dónde ver partido de la jornada 2 del Mundial 2026?
Este jueves se vivirá el partido entre México y Corea del Sur, un encuentro crucial para las aspiraciones de ambas naciones en el Mundial 2026.
Este jueves 18 tendremos un emocionante encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur. Este duelo entre los ganadores de la primera fecha definirá gran parte del futuro del Grupo A en el Mundial 2026, por lo que ambas selecciones buscarán sumar otros tres puntos que les permitan consolidarse en la cima de la tabla.
En esta nota conocerás los horarios del partido para los diferentes países del continente, para que no te pierdas este partidazo por la segunda fecha.
PUEDES VER: ¡Hecho insólito en el Mundial 2026! Hinchas uruguayos buscaron sus objetos personales en la basura
¿A qué hora juega México vs Corea del Sur por el Mundial 2026?
México vs. Corea del Sur está programado para disputarse este jueves 18 y podrá seguirse en suelo peruano desde las 8.00 p. m. Si te encuentras fuera del país, a continuación te presentamos los horarios para otras naciones del continente:
- México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 9.00 p. m.
- Estados Unidos (CT): 8.00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 7.00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 6.00 p. m.
¿Dónde ver Corea del Sur vs México por el Mundial 2026?
Para ver el encuentro entre las selecciones de Corea del Sur y México por la fecha 2 del Mundial 2026, podrás sintonizar las señales de DirecTV y su aplicación DGO. Otra opción será América TV junto con su plataforma América TVGO. Finalmente, también podrás seguir el partido a través de la plataforma de streaming Paramount+.
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Disney+ Premium y CazéTV.
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play y Paramount+.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- Paraguay: Unicanal.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 y Paramount+.
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y Eleveninter.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90