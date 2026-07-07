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¿Remontada? Gol de Argentina para el descuento ante Egipto: 'Cuti' Romero pone el 1-2
Cristian 'Cuti' Romero anota el descuento de Argentina ante Egipto en esta emocionante llave de octavos de final del Mundial 2026.
Cuando todo parecía complicado para la remontada de Argentina ante Egipto, apareció Cuti Romero para rematar de cabeza y conseguir el ansiado descuento que tanto estuvo buscando la albiceleste en el compromiso. Pese a que se reclamó un posible fuera de juego, finalmente las cámaras indicaron todo lo contrario y fue anotación legítima para iniciar el camino de la remontada.
Gol de Cuti Romero para el descuento de Argentina ante Egipto
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