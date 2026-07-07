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¿Remontada? Gol de Argentina para el descuento ante Egipto: 'Cuti' Romero pone el 1-2

Cristian 'Cuti' Romero anota el descuento de Argentina ante Egipto en esta emocionante llave de octavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Cuti Romero para el descuento de Argentina ante Egipto.
Gol de Cuti Romero para el descuento de Argentina ante Egipto. | Foto: DSports
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Cuando todo parecía complicado para la remontada de Argentina ante Egipto, apareció Cuti Romero para rematar de cabeza y conseguir el ansiado descuento que tanto estuvo buscando la albiceleste en el compromiso. Pese a que se reclamó un posible fuera de juego, finalmente las cámaras indicaron todo lo contrario y fue anotación legítima para iniciar el camino de la remontada.

Gol de Cuti Romero para el descuento de Argentina ante Egipto

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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