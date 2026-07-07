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¡Remontada apoteósica! Gol de Enzo Fernández para el 3-2 de Argentina a Egipto a los 92'

A los 92 minutos del compromiso, Enzo Fernández logró sellar el 3-2 de Argentina ante Egipto en esta llave de octavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Enzo Fernández para el 3-2 de Argentina a Egipto.
Gol de Enzo Fernández para el 3-2 de Argentina a Egipto. | Foto: DSports
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El árbitro levantó el tablero para decir que se jugarán siete minutos adicionales para el cierre del partido entre Argentina vs Egipto. Todo el cuadro africano estaba al acecho en área albiceleste, pero se robó un balón rápidamente para generar un contraataque letal que valió para el 3-2 definitivo.

Gol de Enzo Fernández para el 3-2 de Argentina ante Egipto

Anotación de Enzo Fernández que siempre estuvo en busca de su gol con la selección argentina. Un buen remate de cabeza a los 92 minutos para decretar que este fue el mejor partido del Mundial 2026 y una remontada que quedará para la historia de las Copas del Mundo.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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