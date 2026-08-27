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Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce a detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 28 de agosto. Repasa los duelos en la Liga 1, Bundesliga, Premier League y más.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este viernes 28 de agosto.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este viernes 28 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 28 de agosto se realizarán interesantes encuentros por la Liga 1, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y más. Por ejemplo, Comerciantes Unidos jugará contra FC Cajamarca, Bayern Múnich enfrentará a Stuttgart y Crystal Palace contra Manchester City, entre otros cotejos. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca3.00 p. m.L1 Max

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Binacional vs Comerciantes1.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Bayern Múnich vs Stuttgart1.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Racing Club vs Elche12.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Alavés vs Villarreal2.30 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Crystal Palace vs Manchester City2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Lille vs PSG1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Arabia

PartidoHorarioCanal
Al Riyadh vs Neom SC10.50 a. m.HOY TV
Al Fayha vs Abha11.00 a. m.Thmanyah
Al Khaleej vs Al Hilal1.00 p. m.DAZN
Al Nassr vs Al Taawon1.00 p. m.Canal GOAT

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Unión Santa Fe vs Sarmiento5.00 p. m.Fanatiz
Boca Juniors vs Lanús7.30 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Mushuc Runa vs Delfín3.30 p. m.Zapping
Técnico U. vs Dep. Cuenca7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Wanderes vs Central Esp.5.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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