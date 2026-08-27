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Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce a detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 28 de agosto. Repasa los duelos en la Liga 1, Bundesliga, Premier League y más.
Este viernes 28 de agosto se realizarán interesantes encuentros por la Liga 1, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y más. Por ejemplo, Comerciantes Unidos jugará contra FC Cajamarca, Bayern Múnich enfrentará a Stuttgart y Crystal Palace contra Manchester City, entre otros cotejos. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca
|3.00 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Binacional vs Comerciantes
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayern Múnich vs Stuttgart
|1.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Club vs Elche
|12.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Alavés vs Villarreal
|2.30 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Crystal Palace vs Manchester City
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Lille vs PSG
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Arabia
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Riyadh vs Neom SC
|10.50 a. m.
|HOY TV
|Al Fayha vs Abha
|11.00 a. m.
|Thmanyah
|Al Khaleej vs Al Hilal
|1.00 p. m.
|DAZN
|Al Nassr vs Al Taawon
|1.00 p. m.
|Canal GOAT
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Unión Santa Fe vs Sarmiento
|5.00 p. m.
|Fanatiz
|Boca Juniors vs Lanús
|7.30 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Mushuc Runa vs Delfín
|3.30 p. m.
|Zapping
|Técnico U. vs Dep. Cuenca
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Wanderes vs Central Esp.
|5.00 p. m.
|Disney+
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