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Liverpool vs Nottingham Forest por la fecha 2 de la Premier League: fecha, hora y canal para ver el partido
Los ‘Reds’ harán su estreno como locales este sábado 29 de agosto, por la segunda jornada de la Premier League.
Liverpool y Nottingham Forest se medirán por la segunda jornada de la Premier League. Los ‘Reds’ harán su debut como locales en la temporada, luego de un inicio complicado, mientras que el conjunto visitante buscará sumar sus primeros puntos del campeonato en Anfield.
Ambos equipos llegan con la intención de dejar atrás los errores de la fecha inaugural. Liverpool buscará hacer valer su condición de favorito ante su público, mientras que el Nottingham intentará aprovechar los espacios y generar peligro mediante el contragolpe, por lo que este encuentro promete tener emociones de principio a fin. En esta nota conocerás los horarios y los canales donde ver el compromiso inglés.
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¿Cuándo juega Liverpool vs Nottingham Forest por la Premier League?
El compromiso está pactado para realizarse este sábado 29 de agosto, en el imponente estadio de Anfield con 61.276 espectadores.
Así luce el estadio de Anfield
¿A qué hora juega Liverpool vs Nottingham Forest por la Premier League?
El encuentro está programado para realizarse desde las 6.30 a. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países por si te encuentras fuera de Perú.
- México: 5.30 a. m.
- Perú: 6.30 a. m.
- Colombia: 6.30 a. m.
- Ecuador: 6.30 a. m.
- Bolivia: 7.30 a. m.
- Venezuela: 7.30 a. m.
- Chile: 7.30 a. m.
- Argentina: 8.30 a. m.
- Uruguay: 8.30 a. m.
- Brasil: 8.30 a. m.
¿Dónde ver Liverpool vs Nottingham Forest por la Premier League?
Liverpool contra Nottingham Forest se podrá ver en vivo por la señal de ESPN, mientras que también estará disponible vía streaming en Disney+, plataforma que incluye este canal en su programación.
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
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