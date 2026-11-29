Marcos López atraviesa un momento complicado en el FC Copenhague y recibió una mala noticia en la última jornada de la Superliga de Dinamarca. El lateral izquierdo peruano volvió a quedarse en el banco de suplentes y no tuvo minutos en el empate 0-0 frente a Midtjylland, resultado que le impidió a su equipo acercarse al primer lugar de la clasificación.

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La mala noticia que recibió Marcos López con Copenhague por la Superliga de Dinamarca

El encuentro fue bastante disputado, con oportunidades de gol para ambos conjuntos. Sin embargo, Copenhague estuvo más cerca de romper la igualdad, aunque no consiguió concretar sus ocasiones y terminó repartiendo puntos en condición de local. Con este resultado, Midtjylland llegó a las 36 unidades y se mantiene como líder del campeonato, mientras que el equipo de López ocupa el segundo puesto con 33 puntos, a tres de la cima.

Marcos López fue suplente en el último partido con Copenhague ante Midtjylland por la Superliga de Dinamarca

La situación del futbolista peruano también genera atención por la poca continuidad que viene teniendo en las últimas jornadas. Según los registros de la Superliga, Marcos López fue titular en las primeras fechas y llegó a disputar partidos completos, pero progresivamente perdió protagonismo. Ante Aarhus GF jugó 84 minutos, frente a Midtjylland permaneció 81 minutos y contra Odense BK disputó 61 minutos. Posteriormente, apenas sumó un minuto ante Sonderjyske.

La tendencia continuó en sus presentaciones más recientes. Frente a Brondby IF quedó como suplente y no ingresó, mientras que ante Nordsjaelland solamente disputó 10 minutos. Finalmente, en el último compromiso contra Midtjylland volvió a quedarse en el banco sin tener participación. De esta manera, el lateral nacional acumula tres jornadas consecutivas sin ser titular y dos partidos recientes en los que no logró ingresar al campo.

¿Qué viene para Marcos López con FC Copenhague en la Superliga?

Ahora, Marcos López buscará recuperar protagonismo en el FC Copenhague, que necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el liderato de la Superliga de Dinamarca. En la próxima jornada, su equipo visitará a AC Horsens, mientras que Midtjylland recibirá a Silkeborg, en una nueva oportunidad para que los daneses intenten reducir la diferencia en la clasificación.