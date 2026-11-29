Felipe Chávez atraviesa un buen momento en el fútbol alemán y recibió una importante noticia en 1. FC Magdeburgo. El joven futbolista peruano consiguió consolidarse en el equipo titular y ya acumula dos partidos consecutivos disputando los 90 minutos, una señal positiva de cara a sus aspiraciones de ganar protagonismo en la Bundesliga 2.

Felipe Chávez y su buena noticia en FC Magdeburgo por la Bundesliga 2

Su reciente actuación se produjo en la victoria por 2-1 de Magdeburgo frente a Energie Cottbus, por la décimo tercera jornada de la segunda división alemana. Chávez arrancó como titular y permaneció en el campo durante todo el compromiso, repitiendo lo ocurrido en su anterior presentación ante Arminia Bielefeld, donde también disputó los 90 minutos.

Felipe Chávez es titular indiscutible en FC Magdeburgo y lucha por el ascenso a la Bundesliga tras dos victorias consecutivas en la Bundesliga 2

En el encuentro frente a Cottbus, el conjunto local consiguió abrir el marcador justo antes del descanso mediante Anselmo García MacNulty. En la segunda mitad, Mateusz Zukowski amplió la ventaja y encaminó el triunfo de Magdeburgo. Aunque Dmytro Bogdanov descontó a los 87 minutos, la visita no pudo evitar la derrota y los tres puntos quedaron en casa.

Este resultado representa un impulso importante para el equipo de Felipe Chávez, que alcanzó los 26 puntos y se ubicó en el segundo puesto de la clasificación. De esta manera, 1. FC Magdeburgo se mantiene en la pelea por los primeros lugares y continúa con el objetivo de conseguir el ascenso a la Bundesliga, máxima categoría del fútbol alemán. Por su parte, Energie Cottbus quedó en la última posición con 11 unidades.

¿Cómo le va a Felipe Chávez en FC Magdeburgo?

En agosto de 2026, Felipe Chávez se incorporó al FC Magdeburgo cedido por el Bayern Múnich para competir en la Bundesliga 2. Desde entonces, el mediocampista ha conseguido afianzarse en la titularidad del conjunto alemán, al disputar 10 de los 11 encuentros posibles en la segunda división y marcar un gol.

El volante peruano comienza a sumar continuidad en un momento clave de la temporada. Sus dos recientes apariciones como titular, en ambas jugando los 90 minutos completos, son una señal positiva para el jugador, que aspira a afianzarse en el once del conjunto alemán mientras su equipo sigue en la lucha por subir a la máxima categoría del fútbol alemán.