¿Dónde ver Barcelona vs. Inter EN VIVO por la semifinal de la Champions League?

El partidazo Barcelona contra Inter de Milán se realizará este martes 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Champions League. En la ida, el compromiso quedó igualado 3-3. Todo se definiría en el Giuseppe Meazza, ambos equipos son los grandes candidatos para llevarse el título.

¿Dónde ver Barcelona vs. Inter?

ESPN es el canal oficial que cuenta con los derechos de transmisión de la Champions League 2024-2025. Por ello serán los encargados en televisar el partido entre Barcelona con Inter. Además, sigue la contienda por internet mediante el servicio de streaming de Disney Plus.

Barcelona empató con Inter en España por la ida de las semifinales | FOTO: Inter

¿En qué canal ver Barcelona vs. Inter de Milan EN VIVO ONLINE por la Champions League?

La guía de canales que transmitirán Barcelona vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO por la vuelta de las semifinales de la Champions League:

Argentina: Disney+, ESPN, Fox Sports

Bolivia: Disney+, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT, TNT Go

Chile: Disney+, ESPN, ESPN Premium

Colombia: tabii, Disney+, ESPN

Ecuador: Disney+, ESPN

Honduras: Disney+, ESPN

México: Caliente TV, tabii

Panamá: Disney+, ESPN, Rush Sports 2

Paraguay: Disney+, ESPN

Perú: Disney+, ESPN

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

¿Dónde ver Barcelona vs. Inter por la Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, estos canales se encargarán de la transmisión del partido Barcelona vs. Inter por la Champions League:

Paramount +

TUDN. Com

Univisión NOW

ViX

TUDN USA

Univision

Sirius XM FC

¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona llega a Milán con la motivación de cerrar la temporada conquistando la Champions League. Los azulgranas son líderes en LaLiga y ganaron al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Este fin de semana, ganaron 2-1 a Valladolid (en calidad de visita).

Según medios españoles, Koundé y Balde no llegarían al partido contra Inter. Ambos jugadores no entrenaron a la par de sus compañeros. Por ello, el DT de Barcelona no arriesgará a sus dirigidos.