Sao Paulo vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal del próximo partido por Copa Libertadores

Alianza Lima no pudo tener un buen debut en la fase grupal de la Copa Libertadores 2025 , pues cayó derrotado 1-0 ante Libertad de Paraguay en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria en el marco de la fecha 1 del grupo B. Pese al traspié, los 'Íntimos' deberán de voltear rápdiamente la página y deberá enfocarse en lo que será su próximo desafío en el torneo continental, que será contra Sao Paulo de visita. Conoce la fecha, la hora y el canal donde ver el cotejo por la jornada 2.

Todavía no se ha dado a conocer cuales serán los canales confirmados que transmitirán EN VIVO la contienda entre Sao Paulo vs. Alianza Lima, pero los que podrían pasar los 90 minutos serían ESPN en Sudamérica y TV Globo en Brasil. Asmismo, Disney Plus llevará las acciones del compromiso vía sstreaming.