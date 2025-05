Fabián Bustos dio importante anuncio tras quedar eliminado con Olimpia de la copa: "No..."

En un vibrante partido, Olimpia cayó 3-2 contra Peñarol y con este resultado quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, sin opción de clasificar a la Sudamericana. Un duro golpe para el cuadro paraguayo que es liderado por Fabián Bustos.

Tras el pitazo final, Bustos se acercó a los medios de comunicación y dejó importante mensaje. El entrenador argentino dejó en claro que la eliminación de la Copa Libertadores no es un fracaso y van a aprovechar el tiempo para trabajar.

Fabián Bustos dejó Universitario para dirigir a Olimpia

"Yo no le llamaría fracaso, para mí, fracaso es no levantarte al otro día, toda mi vida he sido un luchador y los jugadores también, pero mañana hay que levantarse, entrenar, ganar el domingo. Cuando se puedan hacer los ajustes necesarios vamos a ser otro equipo", expresó el DT de Olimpia.

La decisión que tomó Fabián Bustos

En la conferencia de prensa, Fabián Bustos indicó que el único camino para salir de este complicado momento es trabajar para corregir errores. Aprovecharán al máximo el tiempo de 'para' (son 20 días) para afrontar de la mejor manera la segunda parte de la temporada.

"Lo que nos queda es ahora corregir errores y vamos a trabajar en la para, que será en unos 20 días, para empezar de la mejor manera en el segundo semestre", contó.