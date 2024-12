Ronald Koeman, previo al clásico: "No le tengo miedo al Real Madrid"

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en una nueva edición del Clásico de España. Ronald Koeman perdió las dos veces que jugó ante el elenco 'merengue' como entrenador azulgrana, sin embargo, este asegura que no le teme al cuadro blanco, principalmente porque son locales en el venidero encuentro por LaLiga .

"No sé si la gente tiene esa desconfianza. Nosotros, no. Sabemos lo que tenemos y lo que podemos hacer. Jugamos en casa, no tengo miedo", dijo Koeman en conferencia de prensa.