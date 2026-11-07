¡Bombazo! Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga

¡Tremendo bombazo! Federico Valverde abrió el marcador en Mestalla para la victoria parcial de Real Madrid por 1-0 ante Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El capitán uruguayo reventó las redes con un potente remate de larga distancia, tras un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé, cuyo disparo terminó rebotando en la barrera.

Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia

gol de valverde

Gol de Fede Valverde