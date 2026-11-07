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Real Madrid vs Valencia por LaLiga

¡Bombazo! Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga

A los 27 minutos, el uruguayo abrió el marcador en Mestalla con un potente remate de larga distancia tras un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé.

Eduardo Chirinos
Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia
Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia | Foto: Caoptura DSPorts
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¡Tremendo bombazo! Federico Valverde abrió el marcador en Mestalla para la victoria parcial de Real Madrid por 1-0 ante Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El capitán uruguayo reventó las redes con un potente remate de larga distancia, tras un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé, cuyo disparo terminó rebotando en la barrera.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga de España.

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Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia

gol de valverde

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Gol de Fede Valverde

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Gol de Valverde

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