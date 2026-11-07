- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs ADT
- Real Madrid vs Valencia
- Cienciano vs Huancayo
- Melgar vs Juan Pablo
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
¡Bombazo! Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga
A los 27 minutos, el uruguayo abrió el marcador en Mestalla con un potente remate de larga distancia tras un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé.
¡Tremendo bombazo! Federico Valverde abrió el marcador en Mestalla para la victoria parcial de Real Madrid por 1-0 ante Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El capitán uruguayo reventó las redes con un potente remate de larga distancia, tras un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé, cuyo disparo terminó rebotando en la barrera.
Gol de Federico Valverde para el 1-0 de Real Madrid ante Valencia
gol de valverde
Gol de Fede Valverde
Gol de Valverde
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90