Segunda División: arquero jugó como delantero en Willy Serrato porque no tenían suplentes

La Seguna División volvió a tener un hecho vergonzoso durante el partido entre César Vallejo y Willy Serrato. Y es que el club de Pacasmayo no llevó suplentes para el encuentro, por lo que el segundo arquero tuvo que jugar como delantero.



Se trata de Patricio Torres, quien juega en Willy Serrato a préstamo. Él compartió en Instagram una curiosa publicación en la que recordó el anecdótico momento.

Según publicó el jugador, Willy Serrato solo llevó 12 jugadores al partido con César Vallejo. Sin embargo, se enteraron que uno de ellos no podía jugar por acumulación de amarillas, lo cual generó que Torres sea utilizado como delantero.



"Son cosas que pasan debido al mal manejo de la administración, éramos solo 12, llegamos al camerín y nos enteramos que uno no podía jugar acumulación de amarillas. Me tocó estar de 9 los 90 minutos vs César Vallejo. Feliz por la oportunidad", indicó.

Dato

Vallejo le terminó ganando 2-0 a Willy Serrato, con lo cual registra 31 puntos.