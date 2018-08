¡Y tú estás de salida! Oviedo aclarará los rumores sobre escándalos políticos

Tiene los días contados en la Videna. Edwin Oviedo vive el momento más crítico desde que asumió la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Y no solo por los audios de corrupción que lo involucran, sino también porque su entorno dirigencial lo está dejando solo.

Ayer presentaron sus cartas de renuncia serios profesionales que le daban soporte a su gestión. Obviamente, nadie quiere manchar su impecable trayectoria al lado de un personaje que afronta un proceso judicial por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude en la administración, tenencia ilegal de armas y asesinato.

Oviedo ha manifestado a través de un documento, utilizando irregularmente los canales de comunicación de la FPF, que no piensa renunciar a la Federación “porque no he hecho nada indebido”.

Pero la mentira tiene patas cortas. En las próximas horas se realizará el pedido formal de renuncia por parte del Directorio y que debería ser ratificado por la Asamblea de Bases. Ayer, Oviedo se vio obligado a convocar a reunión de Junta Directiva que se realizará este sábado a las 10: 00 a.m. en la Videna de San Luis.

Oviedo tendrá que explicar su relación con el detenido empresario Antonio Camayo y el Juez Supremo César Hinostroza, quien ha sido protagonista de un nuevo audio: “Una cosita… El tema de nuestro amigo el gordito (Oviedo). ¿Los tickets cuándo me entregará? Porque creo que hay que sacar una credencial en la FIFA para poder circular allá (Rusia) con tu credencial”, le dijo Hinostroza a Camayo el 25 de marzo.

El presidente también deberá responder por qué el señor Camayo tenía pase libre a los camerinos de la selección luego de los partidos. Su salida está cantada.

EL DATO

El presidente de la FPF recibiría un sueldo de 20 mil dólares mensuales de la CONMEBOL.