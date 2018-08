¡Estamos contigo! Kevin Quevedo habló sobre su expulsión en el clásico y su pelea con Benincasa

Kevin Quevedo, expulsado en el clásico accidentado que se jugó el sábado en el Estadio Nacional, lamentó lo sucedido.

“Siento bronca porque entré para jugar y sumar, no para que me expulsen”, dijo a su salida de Matute. Luego, ofreció detalles que originaron la sanción.

“Páucar (Enmanuel) me fue a la mala”, dijo acusando dolor en el cuello por la agresión. El vídeo no lo registra, pero aceptó que sí le pegó con el pie a Horacio Benincasa. “Pidió que me pare de forma brusca y yo lo pateo, el juez estaba muy cerca”.

“Luego lo busqué (al back) porque me insultó”, apuntó. Sobre el reproche de su técnico, evitó hablar, sin embargo, se le notó muy arrepentido.

SU PRESENTE

- Oferta. Un club de la MLS de Estados Unidos lo quiso como préstamo con opción a compra, pero la operación se frustró.

- Clásico. Entró por Lemos (75’) y 4’ después el juez lo expulsó. Fue agredido y respondió a una provocación rival.

- Fallo. La Comisión de Justicia de la FPF, que preside Enrique Ghersi, verá su caso. Mínimo le darán una fecha. ¡Piña!