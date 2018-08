Roberto Villamarín, el 'Salvador' de Alianza Lima contra Ayacucho FC, se sincera con Líbero [FOTOS]

Roberto Villamarín dialogó en exclusiva con Líbero recordando su complicada infancia y también rememoró lo que significó para él haber anotado el gol del triunfo para Alianza Lima sobre Ayacucho FC.

“Viví en estera y a veces no tenía qué comer. Era muy pobre y no me averguenza decirlo", aseguró.

“Soy hincha de este club y mi gol fue para Comando”, agregó.

