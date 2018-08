¡'Villa' el salvador! Roberto Villamarín y el duro pasado del jugador de Alianza Lima

Si usted lloró mirando la película “En Busca de la felicidad” de Will Smith, prepárese, porque la historia de Roberto Villamarín, autor del gol ante Ayacucho, tiene en común el sufrimiento camino al éxito.

Los años más duros de su vida han sido en su natal Pisco, durante su niñez y la adolescencia, la pobreza azotó su familia y los momentos más crudos están impregnados en su memoria. “Viví en estera y a veces no tenía qué comer. Era muy pobre y no me averguenza decirlo.

Habían días en que mi hermano y yo pasamos dos días bebiendo té para disminuir el hambre y cuando mi mamá volvía de la capital con comida, llorábamos abrazados”.

El fútbol lo salvó. Una tarde, mientras reposaba porque el arco de fútbol le cayó en una pierna y se la destrozó, le dijo a mamá que cambiarían la estera por la casita de material noble. Esta ya se construye en Pisco.

“En principio, es la promesa que le hice a mi abuela Constanza.De a poco lo estamos logrando”.

En Puerto Fiel, donde disfrutó un ceviche bien picante, “Gato” o “Advincula”, señaló que, cumplido el sueño del primer gol, ahora busca campeonar

“Soy hincha de este club y mi gol fue para Comando”, culminó. “Villa” es ejemplo de superación.