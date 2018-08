MLS: La gran asistencia de Andy Polo para el 1-0 del Portland Timbers sobre equipo de Wayne Rooney [VIDEO]

La llegada de Andy Polo a la Major League Soccer se dio en medio de la incertudumbre. El atacante no tuvo mucha continuidad con el Monarcas Morelia, pero el Portland Timbers confió en sus habilidades y se hizo con sus servicios, a lo que el ex Universitario viene respondiendo con buenas actuaciones.

En la noche de hoy, su equipo se enfrentaba de visita al DC United que tiene como principal figura Wayne Rooney, con la clara misión de seguir escalando en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste. Desde el inicio, el Portland salió en busca del primer gol y tuvo su premio a los 35 minutos de juego.

Sebastián Blanco llegaba al área amagando y, tras dejar a un rival en el camino, habilitó a Andy Polo, quien se metía al área. El jugador de la Selección Peruana levantó la cabeza y, antes de llegar a línea de fondo, envió un centro con pierna izquierda a la zona del punto penal, agarrando a contrapie a los defensores.

La pelota llegó al punto penal, siendo aprovechado por Samuel Armenteros. El atacante remató en primera, de zurda, haciendo que la intervención del portero Bill Hamid sea en vano. De esta forma, Andy Polo suma su primera asistencia en lo que va de la temporada, en los 13 partidos que jugó.

Goal number 8 for @SamArmenteros and just like that @TimbersFC lead 1-0. #DCvPOR https://t.co/rbTNsyVTzW