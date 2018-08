¡Ánimo, “Chaval”! Cristian Benavente no fue convocado por Gareca

A estas alturas habría que preguntarse si es que la nueva ausencia de Cristian Benavente significa su exclusión definitiva de la selección. Los cierto es que el denominado “jugador más querido de la gente” no es del agrado de Ricardo Gareca.

Pero, ¿qué puede haber pasado para que un futbolista disciplinado dentro y fuera del campo, de estilo europeo, joven y con regularidad en Bélgica vuelva a estar fuera, tras ser dejado de lado previo al Mundial?

Decir, simplemente, que el “Tigre” es quien decide y no vale cuestionarlo, sería evitar el análisis y lo que queremos es, justamente, entender el por qué del no a Benavente. En concreto, el volante del Charleroi no terminó de convencer al técnico en la gira de marzo por Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de brillar y no lo hizo. Otra razón es la abundancia de jugadores en su puesto: Cueva, Farfán, Carrillo, Hurtado, Polo y Calcaterra están, según Gareca, por encima del “Chaval”.

Tiene chances Benavente a futuro: sí. El proceso rumbo a Qatar es largo y en ese lapso deberá demostrar que tiene con qué para jugar por Perú.

EL DATO

Previo al Mundial, Benavente declaró: “He intentado acoplarme. El equipo juega de memoria, se conocen. Mi objetivo es adaptarme y en eso estoy”.