¿Qué resultados necesitan tanto Cristal como Alianza Lima si es que quieren ser campeones del Apertura?

Sporting Cristal igualó 1-1 con Binacional en Puno y dio margen a Alianza Lima para que se ilusione con el Torneo Apertura 2018. A continuación te indicamos lo que necesitan ambos equipos si quieren ganar el certamen.



Cristal es líder con 29 puntos, a seis de Alianza Lima. Sin embargo, los 'blanquiazules' aún tienen la posibilidad de registrar nueve unidades en lo que resta del Apertura, ya que cuentan con un partido pendiente.

Si hoy Alianza Lima gana a Sport Huancayo, logrará reducir la brecha a tres puntos de Cristal.



En el caso pierda Alianza Lima, ¿Cristal saldría campeón hoy? Simplemente, no. El equipo íntimo aún contará con chances gracias al partido pendiente que sostendrá con UTC.



¿Qué necesita Cristal para que ser campeón del Apertura?



Cristal podrá festejar antes de la última jornada si es que el cuadro blanquiazul no gana tanto como contra Huancayo como con UTC -se disputará el jueves ese duelo-.

¿Qué necesita Alianza para que ser campeón del Apertura?

Ganar todos sus partidos restantes y esperar que Cristal no obtenga un triunfo frente a Sport Rosario en la última fecha.



Partidos que le restan a Cristal



Cristal vs Sport Rosario (25/8)



Partidos que le restan a Alianza Lima



S.Huancayo vs Alianza Lima (18/8)

Alianza Lima vs UTC (23/8)

Alianza Lima vs Binacional (25/8)