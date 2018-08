Raúl Fernández asegura que Universitario tiene que trabar en lo psicológico

Raúl Fernández se ha vuelto a ganar el puesto de titular en el equipo de Nicolás Córdova. Es figura y ha salvado en reiteradas ocasiones a los 'cremas'. El golero habló para Radio Ovación y considera que la prioridad que tiene el cuadro merengue es trabajar en el aspecto psicológico, ya que en lo táctico y físico cree que están bien.

"El tema más importante ahorita es trabajar en lo anímico porque en lo físico y táctico estamos bien. La idea de juego ya está, pero también tenemos que consolidarnos en lo mental. No es posible que estemos ganando 3-0 y luego nos empaten, al final se ganó bien, pero hay cosas que trabajar durante la semana", fueron las primeras palabras de Raúl Fernández.

El portero de 32 años también habló de su compañero Patrick Zubczuk, que fue titular durante la primera parte de la temporada. "Si bien Zubczuk tiene mucho futuro y un gran porvenir, el titularato lo perdí por lesiones. Eso fue lo que me marginó y por eso no tuve la regularidad que necesita un arquero. De ahí me puse al 100%, se fueron las lesiones y luego ya pude pelear el puesto de igual a igual. Gracias a Dios no estoy lesionado y espero seguir así hasta fin de temporada".

Raúl Fernández confesó que se encuentra en el mejor momento de su carrera y sabe que el hincha crema le va a exigir más, debido al mal momento deportivo que está atravesando el equipo, que está saliendo poco a poco de la zona baja de la tabla de posiciones acumulada.

"Estoy viviendo en el presente, es mi mejor momento y soy consciente de eso. El hincha siempre me va a exigir más por lo que mostré anteriormente, aunque uno mismo se pone la valla alta. Fui criticado y se respeta, pues no tenía regularidad. Ahora solo estoy centrado en la 'U' y en salir de esta mala situación", culminó el golero peruano.