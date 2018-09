¿Claudio Pizarro merece un partido de despedida en la selección peruana? esto opina Leao Butrón

Claudio Pizarro es un nombre que es difícil que deje de sonar en los medios de comunicación. En este caso, el arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, se animó hablar del goleador del Werder Bremen que hace poco se autoexcluyó de la selección peruana.

Leao Butrón manifestó en Radio Exitosa, que Claudio Pizarro merece tener un partido de despedida de la selección peruana. "Yo creo que sí amerita un partido de despedida. Cuando escucho hablar de Claudio Pizarro, parece que él hubiera jugado tenis por la selección peruana", manifestó el portero de Alianza Lima.

Luego, el arquero de 41 años, agregó que "Todos son responsables, cuando las cosas andan mal. Se le juzgó mucho. Por lo que escuché, sabe que su momento pasó. Pero depende de él y de la FPF", explicó Butrón.

Hay que recordar que, Claudio Pizarro, tras ser consultado por una posible convocatoria con Perú, dijo. "Para qué me va convocar si no me llevó al Mundial", refiriéndose al seleccionador, Ricardo Gareca.

Butrón será titular este domingo cuando Alianza Lima reciba la visita de Sporting Cristal en su estadio de Matute. Duelo va desde las 16:00 y solo es con tribuna local.

EL DATO

Alianza Lima arrancó el Clausura con una triunfo ante Sport Rosario (1-0). Por la segunda fecha, su partido con Sport Boys quedó suspendido.