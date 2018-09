Universitario se juega la vida este sábado en Ayacucho

Dicen que el cielo de Ayacucho es unas de las escenas más lindas que puedes ver en el variopinto Perú. “Es como tener el paraíso al alcance de las manos”, comentan algunos pobladores. Justo la “U”, que no se quiere quemar con el infierno del descenso, buscará hoy en dicha ciudad la recuperación tan ansiada ante un rival directo.

Nicólas Córdova ya le puso las cosas claras a sus muchachos: perder no es una opción. No ahora. Una derrota haría detonar todo en tienda crema, la crisis ya no tendría marcha atrás, y eso no se quiere.

Juan Manuel Vargas soltó todo lo que tenía guardado en la última conferencia y eso, al parecer, sirvió para liberar tensiones, renovarse y podría arrancar como lateral izquierdo. Si pasara algo extraño, entonces será Jersson Vásquez.

La otra gran novedad sería que el argentino Germán Denis iría al banco de suplentes para oxigenar mejor su presencia en la cancha para el segundo tiempo. De “9” estaría Anthony Osorio, que de visita ya sabe responder.

Mientras que el venezolano Arquímedes Figuera, el uruguayo Pablo Lavandeira y el argentino Diego Manicero serían los extranjeros que iniciarían las acciones. La “U” va con todo, con los referentes, inflando el pecho, y prometiendo dejar todo ante un rival directo.