Pablo Bengoechea habló sobre su plantel y la presión tras no ganar el Torneo de Verano ni el Apertura 2018

Alianza Lima cayó 1-0 ante Comerciantes Unidos y no pudo acortar distancias con Melgar, líder del Torneo Clausura. Así la diferencia se mantiene en seis puntos, sin embargo, el equipo de Pablo Bengoechea tiene dos partidos pendientes, los mismos que de ganarlos lo harían igualar en puntaje al club arequipeño.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa en Matute, saltó la interrogante si no existe presión en los jugadores de Alianza Lima al tener que ganar el Torneo Clausura 2018 para así aspirar a lograr el título nacional.

"No creo que el plantel sienta una mochila por no haber ganado ninguno de los dos primeros torneos, es diferente a lo del año pasado. La temporada anterior se notaba un ambiente cargado, con mucha necesidad por salir campeón. Lo que veo este año es ilusión y ambición para campeonar, pero creo que el entorno es distinto. Quizá los jugadores sientan lo mismo, pero yo lo veo diferente", respondió Pablo Bengoechea.

Sobre la derrota ante Comerciantes Unidos, el DT de Alianza Lima fue sincero y reconoció que fueron superados por el club cajamarquino.

"Contra Comerciantes no comenzamos jugando bien, en los primeros 30 minutos fuimos superados por el rival. Sin embargo, en los últimos 15 del primer tiempo estuvimos parejos e incluso hubo ocasiones de gol. La segunda etapa la sufrimos, no pudimos estar finos con la pelota y no creamos chances para anotar, más allá de un mano a mano. Nos convierten en un gol en una jugada que inicia con un córner nuestro, no hay nada que recriminar pero hay que seguir creciendo como el equipo".

Ahora bien, Pablo Bengoechea habló sobre el partido ante Binacional, que ahora se jugará en Juliaca, un escenario diferente a los de los anteriores torneos y que el adiestrador de Alianza Lima considera que los perjudica.

"No es lo ideal que el partido ante Binacional se juegue en Juliaca. Lo normal sería que todos los equipos tengan la localía en las mismas condiciones en el Apertura y Clausura, pero nosotros no somos los encargados de eso. Vamos a preocuparnos de nuestro trabajo y nos adaptaremos a donde nos toque jugar. No es lo mismo jugar en Cajamarca que en Guadalupe, pero ya perdimos y no hay que lamentarse".

EL DATO:

Alianza Lima enfrentará este lunes a Municipal en un partido pendiente por la fecha 5 del Torneo Clausura.