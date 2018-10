Deportivo Municipal: la 'Casa Edil' estará lista para el 2019

Deportivo Municipal se alista para tener su propia casa en la próxima temporada. Así lo dio a conocer el presidente Óscar Vega, quien dio detalles del tema y para que todo esté claro.

"Todo esto ha sido un trámite importante y será algo histórico para la institución. Habíamos ofrecido cuando ingresamos al club que el Municipal iba a tener un terreno propio, cosa que nunca había tenido antes. Fue muy importante la iniciativa y aporte de los socios, que con mucho entusiasmo dieron inicio a todos estos proyectos. También me siento muy contento con el convenio que se ha hecho con Edificaciones Inmobiliarias que, más que un sponsor, se ha vuelto un socio el club. Ellos construirán la sede, que estimamos que estará lista el próximo año", comentó el presidente 'edil' a 'Zona Deportiva'.

Respecto a su posible continuidad en la presidencia del Deportivo Municipal por dos años más, Vega dijo:

"Quisiera que un miembro de nuestra directiva postule a la presidencia, no necesariamente yo. Ya tengo 4 años al mando del club y tengo un desgaste bastante importante. Por ahí leí que había gobernado como un rey, pero yo le respondería a ese hincha diciendo que trabajado estos 4 años en Municipal como un esclavo. Y esa forma de trabajar me ha desgastado bastante a mí y a mi familia. He dedicado mi cuerpo y alma al club, sin ningún interés, y eso cansa bastante. Además, la institución no tiene un respaldo económico como para contar con una tranquilidad en el manejo de ella", sentenció.