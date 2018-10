Julio César Uribe y su opinión sobre el desempeño de Raúl Ruidíaz ante Chile

Muchos no quedaron conforme con el desempeño de Raúl Ruidíaz ante Chile. Se falló dos goles claros con Perú y recibió varias críticas en redes sociales; sin embargo, el entrenador, Julio César Uribe, tiene otro concepto sobre el actual jugador del Seattle Sounders de la MLS.

Julio César Uribe fue claro y dijo. "Mi opinión es de lo mejor por su crecimiento desde que salió a Chile. Luego lo hizo exitosamente en Morelia, donde fue un embajador del fútbol peruano y en Estados Unidos viene revalidando todo eso. Más allá de la altura que tiene, porque algunos priorizan el tema físico, creo que hizo un gran partido ante Chile. Hizo los movimientos como corresponde. En la primera jugada clara de gol que tuvo, creo que hay mucho mérito el defensa en sacarla de la línea y en la otra intentó en una pelota muy cerrada, el arquero la lee y sale bien. No le dio tiempo ni espacio de definir con tranquilidad", declaró para El Comercio.

Sobre el desempeño de Pedro Aquino, el extécnico de la selección peruana sostuvo que está madurando. "Tiene una gran mentalidad que le ha permitido entender lo necesario para ser productivo en la vida y también en el fútbol. Ha demostrado que está a la altura de cualquier otro jugador de la selección. La mejor forma de pedir titularidad es con producción y él lo está haciendo", agregó.

Respecto al triunfo peruano ante Chile, mencionó. "El equipo jugó muy bien: fue equilibrado para atacar y defender. Esto nos permite avizorar que manteniendo esa línea, el equipo tiene grandes posibilidades de revalidar su presencia en el próximo Mundial"

Uribe también habló del accionar de Chile. "Lo importante es como haces prevalecer tu fuerza sobre el adversario. Uno no tiene responsabilidad sobre lo que va a desarrollar el rival. Cada quien en función de sus capacidades tiene que hacerlo prevalecer. Aunque es verdad que Chile está muy lejos de su mejor nivel y ya no es el bicampeón de América. Ha perdido sincronizaciones en movimientos y no ataca ni defiende bien, y en el fútbol tienes que empezar a hacer una de las dos para luego ejecutar ambas. Hoy Chile tiene más opción de perder por la forma en que está jugando, fuera quien fuera el rival".

Finalmente, comentó sobre la duda de que si Pedro Aquino debe ser titular en lugar de Renato Tapia. "Esa competitividad la han creado ustedes los señores periodistas, porque en una selección es normal que hayan dos o tres jugadores para cierto puesto. No tengo dudas que pueden jugar juntos, pero creo que Ricardo no desea modificar su dibujo táctico".

EL DATO

Julio César Uribe dirigió por última vez al Unión Comercio.