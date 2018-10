Copa Perú: conoce cómo se jugarán los octavos de final y el camino que debe seguir tu equipo para el ascenso

Ya conocidos los ganadores del repechaje, la Copa Perú continúa este fin de semana con su fase de octavos de final, cuyos partidos de ida se disputarán los días 27 y 28 de octubre y los de vuelta los días 3 y 4 de noviembre.

Los equipos que aseguraron su pase a octavos de final este último miércoles fueron Unión Tarapoto, Las Palmas, Defensor Laure Sur, Deportivo Garcilaso, Atlético Torino, Alianza Universidad, Santos FC y Social Venus.

Los mencionados clubes se suman a los ya antes clasificados UDA Ascención, Sportivo Huracán, Molinos El Pirata, Credicoop San Cristóbal, Sport Marino, Alfonso Ugarte, Unión Alfonso Ugarte y FC Retamoso.

Lima, Ica y Lambayeque son los departamentos que tienen dos representantes entre los 16 clubes que siguen en carrera y aspiran a lograr el ascenso a primera división.

ASÍ SE JUGARÁ LO QUE RESTA

OCTAVOS DE FINAL | IDA 27/28 OCT VUELTA 03/04 NOV

UDA de Huancavelica vs Unión Tarapoto de San Martín (Ganador 1)

Sportivo Huracán de Arequipa vs Las Palmas de Chota (Ganador 2)

Molinos El Pirata de Lambayeque vs Defensor Laure Sur de Chancay (Ganador 3)

Credicoop San Cristóbal de Moquegua vs Deportivo Garcilaso de Cusco (Ganador 4)

Sport Marino de Ica vs Atlético Torino de Talara (Ganador 5)

Alfonso Ugarte de Puno vs Alianza Universidad de Huánuco (Ganador 6)

U. Alfonso Ugarte de Tacna vs Santos FC de Ica (Ganador 7)

FC Retamoso de Apurímac vs Social Venus de Huacho (Ganador 8)

CUARTOS DE FINAL | IDA 10/11 NOV VUELTA 17/18 NOV

GAN 1 VS GAN 8 (Finalista 1)

GAN 2 VS GAN 7 (Finalista 2)

GAN 3 VS GAN 6 (Finalista 3)

GAN 4 VS GAN 5 (Finalista 4)

FINALÍSIMA | FECHA 1 25 NOV / FECHA 2 28 NOV / FECHA 3 02 DIC

Los cuatro vencedores en la fase de cuartos de final disputarán el título de la Copa Perú. El ganador de la Finalísima clasificará a Primera División.

EL DATO

El segundo y tercer lugar de la Copa Perú jugarán un play off con los clubes que también hayan terminado en las mismas posiciones en la Segunda División. Los dos mejores también ganarán el ascenso.