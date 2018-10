Universitario: Nicolás Córdova tendrá bajas importantes para duelo ante Sporting Cristal

Universitario buscará seguir estirando la seguidilla de partidos sin conocer la derrota ante Sporting Cristal. Tras el empate sin goles ante Sport Boys, el equipo 'crema' buscará su cuarta victoria consecutiva en condición de local, pero para ello tendrá que bajarse a los 'celestes', con el detalle que contarán con el apoyo de sus hinchas.

Sin embargo, el entrenador Nicolás Córdova no podrá contar con todas sus mejores armas este miércoles y así lo dio a conocer de manera oficial a través de un comunicado en el que anunció la lista de concentrados. A través de su cuenta oficial de Twitter, Universitario reveló los 19 jugadores con los que contará para el duelo ante Cristal.

Las principales sorpresas con las ausencias de Juan Manuel Vargas y Arquímedes Figuera. El 'Loco' no ha sido parte del equipo principal desde su expulsión ante Ayacucho FC (derrota 4-2), exactamente el pasado 29 de septiembre, y, aunque no se le ha conocido alguna lesión, el entrenador crema ha decidido no contar con el esta vez.

Por su parte, hoy Arquímedes Figuera no entrenó a la par de sus compañeros y sería un problema físico el que lo dejó fuera del partido ante Sporting Cristal. Sin embargo, en Universitario existe la confianza de obtener un buen resultado para seguir alejándose del descenso y, porque no, luchar por ganar el Torneo Clausura.