Pablo Bengoechea y su tensa discusión que dejó mal parado a periodista deportivo [VIDEO]

Pablo Bengoechea compareció ante los medios de prensa y tuvo una tensa discusión con un periodista deportivo. El entrenador siempre guardó la calma ante las ácidas preguntas del hombre de prensa que cataloga el juego de Alianza Lima como la uruguaya.

Silvio Valencia fue el hombre de prensa que tuvo discrepancias con el técnico de Alianza Lima. El periodista deportivo se equivocó al preguntar si preocupa el arbitraje del domingo cuando el clásico se juega el sábado por la noche. "Primero el arbitraje del domingo no me preocupa porque jugamos sábado en la noche. El deseo de todos los técnicos es que el árbitro, ojalá tenga la suerte de no equivocarse. Ocurre siempre en fútbol nos preocupa que se equivoque a favor nuestro también", dijo el entrenador blanquiazul.

Luego, el hombre de prensa preguntó ¿Y no le preocupa que su equipo juegue mal, que se diga que Alianza juegue a la uruguaya?, a lo que Bengoechea respondió. "a mí no me lo dicen pero le agradezco que me informe. Que juegue (Alianza Lima) a la uruguaya, a mí me parece un elogio. Uruguay tiene 15 copa américa, Peñarol y Nacional han salido campeón de américa y del mundo

muchas veces, yo tengo esa suerte. Lo tomo como un elogio", explicó Bengoechea.

Como se recuerda, Alianza Lima se enfrenta este sábado a Universitario de Deportes desde las 8:00 p.m por la fecha 12 del Clausura. Aún no se confirma si el partido va en Matute o el Nacional.

Alianza Lima viene luchando por alcanzar el titulo Clausura o quedar en el tercer lugar del acumulado para buscar el bicampeonato. Mientra que Universitario viene peleando la baja.

EL DATO

Alianza Lima cuenta con 17 puntos en el Clausura, mismo puntaje que Universitario.