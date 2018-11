Rinaldo Cruzado: "Alianza no es que no juegue bien, nosotros jugamos distinto y eso nos da resultados" [VIDEO]

La experiencia de Rinaldo Cruzado dentro del plantel de Alianza Lima lo hace una voz para escuchar y analizar por lo que normalmente declara, las últimas semanas en lo personal no le fue muy bien por un tema de rendimiento, pero en el Clásico Nacional ante Universitario y frente a Ayacucho FC de visitante la descosió totalmente. Mostrando su carácter dentro de un equipo como 'el victoriano' en búsqueda del trofeo nacional.

Por eso hoy Alianza Lima es la noticia del día, se debe conocer el pensamiento de los más experimentados del plantel que lidera Pablo Bengoechea, sin más ni menos ESPN conversó con Rinaldo Cruzado en una charla sobre todo. Son diversos puntos los que toca el capitán del conjunto 'blanquiazul', donde despeja algunas dudas y pone los puntos sobre los objetivos que tiene la institución.

Primero que nada, detalló cómo sienten el fútbol actualmente y cuánto les vale 'jugar de una forma' para ser exitosos: "Yo no considero que Alianza no juegue bien, lo que pasa es que estamos acostumbrados a otras cosas, de repente el hecho de que Alianza durante todos los años haya tenido un fútbol vistoso, yo creo que no es tanto la gente".

Siendo bastante crítico por las voces que se oyen fuera del camarín en Matute, porque a pesar de perder o ganar siempre hay algún reproche, por eso 'Ri' sostuvo: "De repente parte también del periodismo que quiere que Alianza juegue de esa forma, seguramente (más para la tribuna), nosotros y tanto el técnico nos pide una cosa que para él considera de que esas cosas nos va llevar a estar cerca de los objetivos, ahí están los resultados".

Ante la recurrencia por saber del estilo de juego, Cruzado no lo dudó y afirmó: "Yo no considero que Alianza juegue mal, juega un estilo que de repente no les gusta a todos, es eso nada más, a mí en lo personal este tema (estilo de juego) me da un poco de risa porque sinceramente siempre la pregunta va por ese lado. Yo ya lo tomo con un poco de risa y eso, para no enojarme".

Por eso el dueño del medio campo 'grone' maneja un concepto único entorno a los objetivos de fin del Torneo Descentralizado: "Nosotros confiamos en lo que el técnico pide, él analiza muy bien a los rivales, y lo que hace casi siempre le da resultados, entonces yo feliz de que estemos en esta posición, de estar cerca al objetivo que es lo que queremos, y después seguramente en 20 días o un mes se verá qué va pasar con Alianza".

Para finalizar, el ex seleccionado nacional declaró acerca de lo que se vive en el día a día, la ansiedad y qué tan importante es mantener la calma en esta parte del año: "Si podemos llegar a una final o no, hoy por hoy lo más importante es el domingo que es Huancayo, de poder sacar un buen resultado, estar cerca del objetivo y después pasará lo que tenga que pasar".

EL DATO:

Rinaldo Cruzado tiene 4 títulos nacionales con Alianza Lima: 2003, 2004, 2006 y 2017.