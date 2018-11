Cristian Benavente se refirió sobre Cueva: “Su ausencia no depende de la mía” [VIDEO]

Cristian Benavente llegó a Lima con los ánimos al tope y es que la idea de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana lo entusiasma. Y aunque algunos aseguren que su convocatoria se dio gracias a la ausencia de Christian Cueva, manifestó que la elección de Ricardo Gareca dependió de su desempeño.

“La presencia de Cueva no depende de la mía, él siempre debe de estar en la selección, porque es un gran jugador. Esté o no esté, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no", enfatizó el ‘Chaval’ a ‘Fútbol en América’.

En referencia a su retorno al equipo nacional, Benavente expresó su emoción por volver defender la ‘bicolor’ después de 8 meses, además lamentó su ausencia en la jornada de amistosos ante Chile y Estados Unidos.

"Estoy contento por volver a la Selección Peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar. El objetivo es siempre disfrutar e intentar lo máximo para que todo salga bien", sentenció Cristian Benavente.

EL DATO

La última vez que Cristian Benavente jugó con la Selección Peruana fue en marzo de este año, en el partido ante Islandia.