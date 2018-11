¡Respeta a Alianza Lima! Silvio Valencia exige a Bengoechea respetar el ADN de los blanquiazules | VIDEO

Hace dos semanas, Pablo Bengoechea, y el periodista Silvio Valencia tuvieron un cruce de palabras, pues el hombre de prensa le reclamó al DT la forma de jugar de Alianza Lima. Silvio Valencia nuevamente volvió a la carga y pidió al uruguayo respetar el ADN de los blanquiazules, resaltando el juego bonito del equipo que ganó el título en 1978, con jugadores como César Cueto, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil.

"Alianza siempre tuvo el ADN de jugar a la pelota y no a la uruguaya", criticó Silvio Valencia, quien afirmó que no obstante Alianza Lima llegue a la final y logre el título nacional, su juego no es del agrado de él y de otras personas.

"Respete a Alianza, respete el ADN que tiene Alianza, señor Bengoechea. A la uruguaya, saldrá o no campeón, pero yo me identificaba con este Alianza", agregó Silvio Valencia, sosteniendo un cuadro del equipo aliancista campeón en 1978.

El pasado 30 de octubre, Silvio Valencia cuestionó la labor de Pablo Bengoechea en una conferencia realizada en el estadio Alejandro Villanueva, sin embargo el técnico salió bien librado, pues afirmó que ya le gustaría que su equipo juegue a la uruguaya, destacando los importantes logros de su país en el fútbol a nivel de clubes y selecciones.

EL DATO

Pablo Bengoechea no se siente seguro de continuar en Alianza Lima el próximo año, por lo que en La Victoria analizan opciones para tomar su lugar.