Óscar del Portal sobre Silvio Valencia: "Es un loco gritando que falta el respeto" [VIDEO]

Las secuelas de la pelea entre Silvio Valencia y Pablo Bengoechea en plena conferencia de prensa siguen vigentes. Anoche, durante el resumen semanal del programa deportivo 'Fútbol en América' se analizó lo ocurrido entre 'El Profe' y el conductor de Radio Exitosa.

El periodista deportivo Erick Osores abrió el comentario con una felicitación al técnico uruguayo, debido a que 'salió bien librado por la presión en las preguntas'. Esta apreciación no le pareció oportuna al comentarista deportivo Óscar del Portal, quien fundamentó lo siguiente: "Ahí no hay ninguna presión, solo escuchó a un loco gritando".

Óscar del Portal refutó a Erick Osores y cuestionó 'el estilo de preguntar' de Silvio Valencia: "Lo de él no es estilo, es una falta de respeto. Ojalá sepa pedir disculpas, es una falta de respeto para todos los periodistas. No soy periodista, así que yo sí lo puedo decir".

Sin embargo, la opinión del comentarista deportivo fue más allá porque brindó punto a punto lo que le parece pésimo de Silvio Valencia: "Le falta el respeto a los entrenadores, a los jugadores, a quien le da la gana. Felizmente Bengoechea es una persona inteligente (y no cayó en su juego)". Así es como culminó su participación en 'Fútbol en América' sobre el tema.

Pero no todo terminó ahí. Silvio Valencia utilizó su cuenta de Twitter para hacer su descargo: "Primero para agradecer la muestra de apoyo de la gente. Hay dos comentaristas de fútbol que me han atacado. Encima cobardes y fracasados... Eso no es de hombres. Hoy daré mi descargo respectivo". Habrá que esperar las 2pm en Exitosa Deportes para saber la opinión del popular 'Sensei'.

Primero para Agradecer la muestra de apoyo de la gente ...Hay Dos Comentaristas de Fútbol, que me han atacado y encima cobarde y fracasados...Eso no es de hombres. Hoy daré mi descargo respectivo. — Silvio Valencia (@SilvioValencia2) 5 de noviembre de 2018

EL DATO:

Silvio Valencia ha tenido fuertes cruces (polémica) con: Johan Fano, Omar Fernández, Leao Butrón y Pablo Bengoechea.