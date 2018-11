El motivo del porqué Arquímedes Figuera terminaría renovando con Universitario de Deportes [AUDIO]

Un dato revelador dio el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, acerca del volante de la selección de Venezuela, Arquímedes Figuera, quién termina su vínculo con el cuadro crema a fin de año.

La principal traba que presuntamente había interpuesto Deportivo La Guaira era el alto costo de su préstamo. Ello trastocaba la idea de que el 'Camuro' continúe defendiendo los colores del elenco estudiantil, sin embargo, para alegría del hincha, Figuera continuaría en Universitario de Deportes.

"Seguro vamos a llegar a un buen acuerdo. Él tiene muchas ganas de quedarse en el club y nosotros también de que se quede", explicó Moreno a RPP.

"No es tan exacto que tenga vínculo con Deportivo La Guaira. Me parece que eso concluye a fin de año. Es lo que me ha comentado la Gerencia Deportiva y eso facilitaría la negociación. Es un ahorro significativo para el club, el no tener que pagar un préstamo", detalló.

EL DATO

Arquímedes Figuera llegó el año 2016 a Universitario de Deportes procedente de Deportivo La Guaira.