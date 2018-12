Mario Salas: "Es lógico que aparezcan ofertas por Emanuel Herrera" [VIDEO]

El próximo miércoles 12 de diciembre será la primera final entre Sporting Cristal y quien resulte ganador de la llave Alianza Lima - FBC Melgar. Para ello, el entrenador de los bajopontinos, Mario Salas, vienen afinando los más mínimos detalles para los dos decisivos partidos.

Sin embargo, una noticia de última hora remeció La Florida. Según Péter Arévalo, miembro del programa Fox Sports Radio Perú, Atlético Nacional llegó a un arreglo con Sporting Cristal por la carta pase de Emanuel Herrera. Los 39 goles del delantero argentino terminaron por convencer a los colombianos. Este tema le fue consultado al estratega chileno.

"Hoy lo vi entrenar muy bien y es muy lógico que aparezcan ofertas por Emanuel, sobre todo por el campeonato que ha tenido. Era de esperarse (la oferta) y puede ser positivo para él. Todo técnico quiere el desarrollo de sus jugadores", indicó en conferencia de prensa.

Salas resaltó que - a pesar de los rumores - Herrera ha mostrado concentración por el gran objetivo planteado a inicios de año: el título nacional. "Él se ha mantenido concentrado (para disputar la final por el título nacional), por lo tanto no he visto la necesidad de tocar ese tema. En el aspecto de transferencias no me meto porque aquí hay un directorio", añadió.