Universitario: Carlos Moreno aseguró que irán al TAS por el caso Christofer Gonzales

Universitario no renuncia a los derechos económicos del jugador Christofer Gonzales, reciente transferido al club Sporting Cristal del cuadro Colo Colo de Chile. El administrador "crema", Carlos Moreno, afirma que puede reclamar el 50 % del pase del popular "canchita", si es posible irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Carlos Moreno afirmó que "Existe un contrato en Universitario por la transferencia de Christofer Gonzales, en donde nos asiste la posibilidad de reclamar el 50 por ciento de los derechos económicos y, por tanto, haremos valer nuestra posición", manifestó el administrador de Universitario.

Asimismo, Moreno afirma que "pienso que esta situación se debió considerar en el contrato que ahora firmaron Cristal y Colo Colo y si no lo hicieron pienso que no se actuó de la mejor manera. Nosotros todavía no hemos conversado con los directivos del club chileno pero, en caso no haya acuerdo, acudiremos al TAS, en donde se tiene que resolver este conflicto de intereses", amenazó.

Como se sabe, Sporting Cristal vendió al jugador, Gabriel Costa al Colo Colo, que dio a Chirstofer Gonzales como parte de la negociación, firmando un contrato por cuatro temporadas.

EL DATO

Universitario de Deportes, en la temporada 2019, solo se centrará en la Liga 1. No tiene participación en torneos internacionales.